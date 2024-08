Napoli accoglie un nuovo simbolo di luce e cultura Le lanterne di Marras illuminano il Centro Storico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’antica via Port’Alba si accende con l’installazione artistica di Antonio: 100cucite a mano per celebrare lae la tradizione partenopea.si prepara adre undi: l’installazione aerea e luminosa “Questi miei fantasmi”, concepita dall’artista Antonio. L’inaugurazione avverrà venerdì sera, 9 agosto, alle ore 20.30, portando nuova vita aldella città con una spettacolare esposizione di circa 100decorate e cucite a mano dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di. L’opera illuminerà via Port’Alba, l’antica e iconica via dei librai, partendo dalla storica porta seicentesca che segna l’ingresso alla strada. Questo intervento di arte pubblica ruota attorno al tema delladi vita, rinascita e speranza, in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.