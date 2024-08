Mostro di Firenze la famiglia di una delle vittime | Riesumate il corpo | finalmente si può dire la verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Uno dei più grandi cold case italiani torna alla ribaltacronache, dopo la scoperta di un Dna ignoto sui corpidi tre omicidi deldi. Adesso, dopo 50 anni, per la prima volta, parla ladi Stefania Pettini, vittima nel settembre 1974 dell’assassino seriale non identificato autore di sette duplici omicidi commessi fra il 1974 e il 1985. La cugina della vittima, Tiziana Bonini, ha deciso di parlare dopo tanto, troppo, tempo.Leggi anche: Alex Marangon, parla la madre: “L’hanno ammazzato per un sacrificio sciamanico” La cugina di Stefania Pettini rompe il silenzio La 67enne rompe il silenzio, dopo 5 decenni: «Se mi chiedono l’autorizzazione – racconta a La Repubblica – per riesumare ildi Stefania perché c’è una, una sola possibilità di scoprire la, io gliela do. Non ci ho dormito la notte prima di rispondere.