Masters 1000 Montreal 2024 | Sinner ok all’esordio Coric piegato in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Jannikparte col piede giusto neldie inizia la sua campagna verso la difesa del titolo, la prima importante cambiale in termini di punti da proteggere nella seconda metà di stagione. Il numero 1 al mondo torna in campo dopo Wimbledon e la rinuncia alle Olimpiadi e lo fa con un successo su Borna, con il punteggio di 6-2 6-4. Agli ottavi di finale potrebbe essere quindi derby azzurro, in caso di vittoria di Sonego contro il cileno Tabilo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Escludendo il primo turno di servizio vinto ai vantaggi da, c’è di fatto meno partita di quanto possa raccontare il punteggio. Jannik fa solamente 2 su 10 nelle palle break, anche per meriti diche spesso e volentieri trova un punto diretto alla battuta. A lungo andare, però, il maggior peso di palla del numero 1 al mondo fa male al croato.