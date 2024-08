Mancano i medici di famiglia Sovraccarico per quelli in servizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche per il 2024 il Comune di Tolentino è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale come zona carente didi base. "A oggi purtroppo, nonostante siano state espletate tutte le procedure di legge, non è stato possibile conferire alcun incarico di assistenza primaria per mancanza diinteressati" spiegano dall’Ast. "A ogni cittadino di Tolentino è stato garantito il medico di base, nonostante dal primo giugno 2022 al 30 luglio 2023 ben quattrodina generale abbiano cessato di svolgere attività convenzionata nel Comune – precisa il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci –.