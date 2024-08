LIVE – Gare serali giovedì 8 agosto atletica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Latestuale delledileggera in programmaalledi. Oltre alla finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino, ci saranno diversein programma nella serata, tra finali e semifinali. Ci saranno infatti le prove dell’eptathlon con l’azzurra Sveva Gerevini, ma anche le finali dei 110 hs e dei 200 maschili, dei 400 hs con la super sfida tra la statunitense Sydney McLaughlin e l’olandese Femke Bol, e del lancio del giavellotto maschile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedellediallediaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.