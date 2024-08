LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la scratch race apre l’omnium maschile c’è Elia Viviani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 In 5 riescono a prendere una cinquantina di metri di vantaggio sul gruppo che è costretto ad inseguire. 17.12 Scatto prepotente di van de Bossche e Koontz. 17.11 Siamo a metà gara! Gruppo al momento compatto. 17.10 Ripreso il portoghese. 17.10 Scatto di Iuri Leitao. Il portoghese, campione del mondo di Glasgow, è alla prima gara a questi Giochi Olimpici. 17.09 Si ricompatta il gruppo quando sono trascorsi 10 giri. 17.08 Azione di Tim Walfer che prova a spaccare il gruppo. Si crea un piccolo buco intorno alla decima posizione. 17.06 Ricordiamo come funziona la. Verranno percorsi 40 giri di(10 km). I risultati verranno presi esclusivamente sulla volata finale. 17.04 Inizia la, prima delle quattro prove del. 17.00 Entrano ingli atleti. 16.