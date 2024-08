Life is Strange | Double Exposure un trailer ci presenta la Caledon University

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024) Square Enix e Deck Nine Games hanno rilasciato un nuovoperisdedicato all’ambientazione principale in cui si svolgerà la nuova avventura di Max Caulfield Non sarà più infatti la cittadina di Arcadia Bay del primo capitolo (recuperabile anche in versione rimasterizzata) a fare da sfondo alle vicende di Max, ma la, campus universitario del Vermont che nasconde più di quanto sembri. Il, impostato come una sorta di video di promozionale dell’Università, ci mostra scorci suggestivi della scuola e ci invita a esplorare ogni angolo di questo luogo apparentemente idilliaco. Nel montaggio si alternano scene di vita universitaria e sezioni di gameplay con una Max più adulta e più sicura di se e dei suoi poteri.