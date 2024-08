La Vigor cambia ritmo | ecco la vittoria Arrivano tre reti contro la big Recanatese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stavolta sì, lac’è. I rossoblu di Senigallianoe atteggiamento rispetto alla gara persa sabato scorsola Virtus Francavilla e battono 3-1 la. Tanto entusiasmo anche sugli spalti, oltre 500 i tifosi accorsi sugli spalti per seguire i progressi dei rossoblu in questo torrido agosto. Prestazione convincente, rimane solo un neo: il grossolano errore difensivo che regala la rete del temporaneo 1-2 ai leopardiani, ma questaè assolutamente promossa e in netta crescita. Meno convincenti, invece, Sbaffo e compagni, ancora un po’ imballati. Il valore degli uomini di Filippi è fuori discussione, di sicuro saranno protagonisti del girone F, ma c’è ancora del lavoro da fare. La cronaca: Clementi dà fiducia a Kone nei tre d’attacco, complice anche la condizione non ottimale di Gabbianelli. In difesa invece spazio a Fernandez sulla corsia di destra.