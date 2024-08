Il menu della felicità una storia vera ha ispirato il film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilfrancese Il menùnon èdirettamente a unama, trattando un tema molto delicato come la disabilità cognitiva, la produzione ha collaborato con lo staff del vero ristorante parigino situato nel 15° arrondissement. Nel, oltre agli attori, compaiono anche otto giovani dipendenti con profili atipici, che lavorano realmente presso il ristorante La Belle Étincelle. La Belle Étincelle, aperto nel settembre 2020 dopo tre anni di preparazione, è un progetto di volontariato che mira a favorire l’integrazione professionale e sociale delle persone con disabilità. Il ristorante, specializzato in cucina francese, rappresenta quindi la fonte di ispirazione per laraccontata nel, rendendo la trama basata su una realtà concreta. Ilvede nel cast attori come Bernard Campan, Mélanie Doutey, Lionnel Astier e Gauthier Gagnière.