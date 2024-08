Firenzuola al via il montaggio del ponte provvisorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Firenze), 8 agosto 2024 - A(Firenze), sulla Sp610 Imolese, la Città Metropolitana di Firenze, dopo aver esperito gara d'appalto, ha affidato la fornitura edi unbypass a ditta specializzata in questo settore. Il materiale, si spiega in una nota, è giunto sul posto nella scorsa settimana e la fase diè in fase avanzata. Oggi ilverrà collocato nella posizione prevista dal progetto. La luce netta da sponda a sponda è di circa 64,00 ml. In questa collocazione ilresterà per il tempo strettamente necessario per gli interventi di manutenzione alesistente la cui progettazione è già in fase avanzata. La posa deltipo Bailey si è resa infatti necessaria a seguito di ispezioni aldella Cà Bassa che hanno evidenziato importanti criticità, si spiega ancora.