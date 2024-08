Codacons difende Briatore | polemica ipocrita su pizze a Milano 25 euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) ”Sul prezzo della pizza assistiamo ad un balletto ridicolo”, una ””. Il” dopo l’apertura di ‘Crazy pizza’ e le critiche sui prezzi del menù. ”A Napoli i pizzaioli da sempre sostengono che la pizza deve essere accessibile a tutti e avere un costo basso, peccato però che questi stessi esercenti, quando aprono unaria a Roma o a, non applichino ai consumatori gli stessi prezzi praticati a NAPOLI”, scrive l’associazione in una nota. ”E’ il caso di una notaria napoletana che nella sua sede nel centro di Roma vende alcuni tipi dia prezzi che sfiorano i 14, un listino non esattamente popolare e non alla portata di tutti. Per non parlare di, dove una semplice margherita può arrivare a costare in alcuni locali anche 25”, osserva il