Caso Khelif dalla lba insistono nel dire che la pugile sia un uomo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Intanto, laè in finale olimpica Si continua a parlare di Imane. Oggi, 8 luglio, è stato intervistato dal quotidiano Verità il medico Ioannis Filippatos, presidente dell’European Union Boxing Committee ex presidente del comitato medico dell’Iba (la Federazione). L’era a capo della Commissione Medica che decise di escludere laai Mondiali del 2023. Secondo l’, che parla si di Imaneche di Lin Yu Ting, le due algerina e taiwanese sono biologicamente uomini e quindi non potrebbero gareggiare con le donne. Dopo l’incontro di Angela Carini con la prima e il ritiro dell’italiana è scoppiato il caos. La Federazione ha subito fatto una conferenza in cui però non sono stati chiariti diversi punti e anzi si è creata ulteriore confusione.