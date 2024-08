Antenne 5g in paese ‘Campoli è futuro’ attacca | Inutile cattedrale nel deserto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La decisione di consentire la realizzazione di una infrastruttura per l'allocazione di una Stazione Radio Base per l'installazione di5G di diversi gestori rappresenta l'emblema della superficialità e della approssimazione con cui nel nostro paese vengono prese decisioni che impattano sulla vita dell'intera comunità. Va evidenziata in prima istanza, la sconsiderata idea di posizionare un'antenna di circa 30 metri di altezza proprio accanto al cimitero comunale occupando oltre 70 mq del piazzale antistante l'ingresso principale dell'ala nuova del cimitero stesso. Deturpare in modo così sconsiderato un luogo così caro ai campolesi rappresenta un atto grave, ancor di più se fatto passare sottobanco.