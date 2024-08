A che ora Brasile-USA volley femminile oggi in tv semifinale Olimpiadi 2024 | programma canale in chiaro streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)giovedì 8 agosto (ore 16.00) si gioca-USA,del torneo dialledi Parigi. Sfida di lusso nella capitale francese tra la formazione verdeoro e la compagine americana, che si fronteggeranno a viso aperto per mertiarsi la qualificazione alla finale per l’oro da disputare contro la vincente di Italia-Turchia, mentre la perdente dovrà accontentarsi di giocare per il bronzo. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato: le verdeoro hanno avuto la meglio sulla Repubblica Dominicana nei quarti di finale, mentre le statunitensi si sono sbarazzati della Polonia. Da una parte la grande classe della schiacciatrice Gabi, dall’altra le Campionesse Olimpiche guidate da giocatrici di enorme esperienza.