The Family Anticipazioni Puntate dal 12 al 16 Agosto 2024 | Hulya Sacrifica Aslan Con Ilyas!

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Thedal 12 al 16è messa alle strette da, quindi sceglie inaspettatamente direperò organizza un attentato! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 12 al 16, al centro dell’attenzione ci saràche rischierà la vita a causa diinfatti farà la sua scelta tra uno dei suoi figli e metterà gravemente in pericolo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti? Leyla rivela di voler divorziare da Tolga.non è affatto contrariato o sorpreso, perché sa che Leyla ha semplicemente deciso di non continuare a sopportare passivamente i tradimenti del marito. Nel frattempo,indaga sulla scomparsa di suo figlio e sa bene che i Soykan potrebbero essere coinvolti.