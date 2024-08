Snellire i percorsi per il risarcimento e garantire il sostegno agli operatori danneggiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Con i danni alle imprese ittiche italiane che hanno ormai superato i 100 milioni di euro è importante la nomina di un commissario per fronteggiare l’emergenza granchio blu ele necessarie misure per salvare un settore cardine del Made in Italy". Lo ha sostenuto la Coldiretti Pesca in occasione della nomina dell’ex prefetto di Rovigo e Ravenna Enrico Caterino. "Con la nomina di Caterino è ora necessarioi tempi per liquidare le aziende con l’obiettivo di ripristinare una situazione di normalità e la ripresa dell’attività produttiva dei nostri pescatori – ha dichiarato Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti -. Chiediamo dunque un incontro subito con il nuovo commissario in accordo con Veneto ed Emilia Romagna". Proprio il Delta del Po è la zona dove la presenza del granchio blu sta causando i danni più ingenti.