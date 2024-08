Senna Paltrinieri e gli altri italiani non vogliono rischiare | gareggeranno nel fiume ma si allenano in una piscina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una situazione paradossale che non convince la federazione italiana. Nonostante sia stata comunicata la possibilità di provare il campo gara che ospiterà la 10km in acque libere – che comprende il tratto ditra pont Alexandre III e pont de l’Alma – negli stessi orari delle gare in programma giovedì e venerdì dalle 7.30, i nuotatori Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio(che non hanno fatto mancare il loro disappunto circa la situazione di disagio) hanno deciso di allenarsi in unadel circuito olimpico. Una scelta presa dal coordinatore tecnico della nazionale Stefano Rubaudo, dal tecnico Fabrizio Antonelli e dagli stessi atleti. Confermato anche il programma-gare: giovedì 8 agosto la 10km femminile e venerdì 9 agosto quella maschile entrambe con inizio alle 7.30.