Sasha ecco trailer e poster del film di Vladimir Beck presentato al Lucca Film Festival

(Di mercoledì 7 agosto 2024)deldiale bannato in Russia: è la storia di una ragazza che, scambiata per un maschio, si metterà alla ricerca del proprio posto nel mondo Diffusididial2023, dove si è aggiudicato tre riconoscimenti (Premio Stampa “Marcello Petrozziello”, Premio della Giuria Popolare e della Giuria Studentesca), ilè una co-produzione Russia-Italia e racconta le vicende di una ragazza che, scambiata per un maschio, si metterà alla ricerca del proprio posto nel mondo.