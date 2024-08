Sanchez agguerrito anche dopo l’Inter | un retroscena del sì all’Udinese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il tanto desiderato ritorno di Alexisda parte dei tifosi dell’Udinese si sta davvero concretizzando.l’addio alil giocatore cileno non perde lo spirito da “Campéon” che lo contraddistingue. RITORNO – Luca Marchetti aggiorna sugli ultimi dettagli della trattativa tra Alexise l’Udinese: «Si sta cercando di lavorare per fare il contratto ain tempo per la presentazione dell’Udinese prevista il 13 agosto. Si sta definendo un contratto di un anno con un bonus che sarebbe un’opzione per un secondo anno. Quindi a determinate condizioni scatterebbe automaticamente il secondo anno a Udine. È un ritorno straordinario per la piazza di Udine perché c’è un affetto e un legame particolare frae ii club. Lì è diventato grande, ha spiccato il volo. Tra l’altro ritrova come dirigente Gökhan Inler col quale ha giocato.