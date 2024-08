San Carlo e Borello nord riaprono gli svincoli durante l’esodo estivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Venerdì Anas riaprirà al traffico la carreggiata in direzione sud della E45 interessata dai lavori di manutenzione programmata ai cavalcavia 61, 62, 63 tra il km 216,500 e il km 214,100. La riapertura comprende anche le rampe di svincolo di Sane die della carreggiata/Cesena percorribile su entrambe le corsie. La riapertura della carreggiata sud consentirà, in previsione dei picchi di traffico del, di fluidificare ulteriormente la percorribilità dell’arteria. Con la conclusione del, per consentire il prosieguo dei lavori, si provvederà al riposizionamento dell’aerea di cantiere, con la chiusura della carreggiatain direzione Cesena per una durata complessiva di un mese.