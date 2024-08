Palmisano in lacrime dopo una marcia deludente poi rivela | Ho avuto il Covid non volevo allarmare i miei compagni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Esausta e in. Massimo Stano e Antonellachiudono la staffetta mista al sesto posto, rimanendo a secco di medaglie in questa Olimpiade tre anniil doppio trionfo di Tokyo.le prove individuali, anche nella staffetta le condizioni fisiche giocano un ruolo da protagonista (in negativo) per gli atleti azzurri. In lotta per la terza posizione,va in crisi e chiude la gara lontana dal podio. Terminata la gara, latrice pugliese – visibilmente a corto di energie – è stata consolata dal suo compagno di staffetta per il risultato finale ottenuto. Ai microfoni di Rai Sport ha poito: “Hoilin questi giorni: abbiamo tenuto tutti all’oscuro. Sono sempre stata isolata e monitorata. Non avevo forze. Ci siamo detti ‘diamo il massimo’. Nella seconda parte ho pagato il conto. Alla fine siamo contenti”.