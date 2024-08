Meteo mercoledì prevalenza di sole e temperature senza variazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione. Un profondo vortice di bassa pressione poco a sud dell’Islanda continua a portare maltempo e venti molto forti sull’Irlanda e l’Inghilterra conpressoché autunnali. Più a sud la situazione è radicalmente opposta, le correnti nord africane che risalgono alla volta dell’Europa occidentale e meridionale determinano caldo intenso e tempo stabile su Spagna, Francia e Italia con massime fino a 42°C in Spagna. Per la giornata in corso e per quanto riguarda noi non ci sono grandi novità rispetto al lunedì, una certa attività temporalesca pomeridiana sarà ancora possibili sulle zone interne e qualche fenomeno potrà risultare anche intenso ma nel complesso il tempo sarà per la gran parte stabile.