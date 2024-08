Masso ciclopico sulla mulattiera | Pericolo ancora incombente Trenta villeggianti restano isolati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una trentina di persone sono rimaste isolate a Dervio. Un macigno è crollato su una, l’unico collegamento alle abitazioni dove alloggiano. Tra loro ci sono anche anziani e bambini. La maggior parte sono, turisti, proprietari di seconde case, mentre i residenti si contano sulle dita di una mano. Per dare la possibilità di abbandonare la zona, ieri pomeriggio sono stati mobilitati i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino, per scortare in sicurezza a valle quanti hanno preferito trasferirsi altrove al sicuro. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 7, quando ci si è accorti della caduta dal versante di un grosso, che ha travolto il camminamento che da Dervio sale verso Pianezzo. Nessuno è rimasto ferito in seguito al dissesto.