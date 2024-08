LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simonelli e Tortu fuori in semifinale! Diaz in finale col brivido Molinarolo sesta nell’asta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 20.39: Alekna va al comando del disco con 68.55, secondo Ceh con 64.81, terzo Denny con 66.89 20.35: Sesto posto per Elisa, Svabikova super 4.80 all'ultimo tentativo 20.33: Nel disco Ceh in testa con 67.27 , secondo Denny 66.89, terzo Gudzius con 66.45 20.31: Eliminata Elisache dovrebbe chiudere al quinto posto la sua gara. Hanno superato la misura, Moser, Moon, Kennedy, Newman 20.29: Questi i finalisti del lancio del disco maschili: 1 914 STONA Roje JAM 26 FEB 1999 69.05 69.05 11 2 1208 CEH Kristjan SLO 17 FEB 1999 71.86 70.48 2 3 913 SMIKLE Traves JAM 7 MAY 1992 68.14 67.83 9 4 1241 STAHL Daniel SWE 27 AUG 1992 71.86 68.99 4 5 329 DENNY Matthew AUS 2 JUN 1996 69.35 69.35 3 6 907 MULLINGS Ralford JAM 22 NOV 2002 69.67 69.67 24 7 1014 GUDZIUS Andrius LTU 14 FEB 1991 69.59 66.