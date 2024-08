LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | pasticcio Simonelli fuori in semifinale! Molinarolo e Bruni per stupire nell’asta! Attesa per Tortu e Desalu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 19.27: Il giamaicano Bennett con 13?09 vince la terza, Roberts secondo con 13?10. Ripescati Parchment e Muratake 19.26: Lo spagnolo Diaz Fortun con 17.24 19.25: Dallavalle si ferma a 16.65, troppo poco per pensare alla finale 19.22: Questi i protagonisti del gruppo B della qualificazione del triplo. 17.10 per andare in finale: 1 1344 ROBINSON Russell USA 27 JUN 2001 17.14 17.14 27 2 532 MARTINEZ Lazaro CUB 3 NOV 1997 17.64 17.10 3 3 505 ZHU Yaming CHN 4 MAY 1994 17.57 17.01 6 4 849 DALLAVALLE Andrea ITA 31 OCT 1999 17.35 16.90 30 5 1265 ER Necati TUR 24 FEB 1997 17.37 16.85 21 6 343 MURPHY Connor AUS 22 OCT 2001 16.82 16.82 31 7 518 MORENO Geiner COL 24 JUN 2000 16.87 16.87 24 8 651 GOGOIS Thomas FRA 24 JUN 2000 17.38 17.38 22 9 1329 MANE Salif USA 12 DEC 2001 17.52 17.52 25 10 1158 PICHARDO Pedro POR 30 JUN 1993 18.08 18.