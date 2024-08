L’estate toscana di Maria De Filippi | prepara al mare i tanti show dell’autunno inverno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Orbetello (Grosseto), 7 agosto 2024 – Il sud dellamma è un luogo del cuore per lei. Il posto deibei momenti con il compianto Maurizio Costanzo. E nella villa di Ansedonia acquistata proprio con il giornalista e conduttore ha la sua base in estateDe. E proprio invengonoti gliche regolarmente sono poi tra i più visti in tv. Da Amici a C’è Posta per Te, in questo periodo di agostoDeimposta, se così possiamo dire, i progetti che poi vedremo in tv. E lo fa appunto al, tra una gita in barca e una cena all’aperto. Con lei c’è lo staff che la segue da tempo, il gruppo di autori che con leispettacoli e puntate. Il settimanale Chi ha fotografatoDein barca, proprio al largo di Ansedonia, durante alcuni momenti di relax con il suo gruppo di lavoro.