Le auto candidate per il Car of the Year 2025

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La lista delleper il premio Car of theè stata resa pubblica, includendo 41 modelli provenienti da 29 brand diversi Iniziano ad uscire la lista delleper il Car of the, prestigioso premio dedicato allegià in vendita o che saranno messe in commercio in almeno 5 paesi europei entro la fine del 2024. La lista include 41 modelli provenienti da 29 brand diversi. Tra i candidati ci sono SUV, citycar, station wagon, berline e sportive, con una forte presenza di veicoli elettrici: ben 25 modelli offrono motorizzazioni elettriche, in parte esclusivamente a batteria e in parte con opzioni termiche. Ma ora andiamo a vedere quali sono le oltre 40 vetture che concorreranno per questo premio.