Il ritorno di Viti dopo due anni difficili | Ho tantissima voglia di rivalsa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Simone Cioni EMPOLI Tornare a giocare in un ambiente ben conosciuto con un forte spirito di. Questo in estrema sintesi lo stato d’animo di Mattia, che a distanza di due stagioni è tornato a vestire la maglia azzurra. "Per me questa è casa, lo è sempre stata e non appena ho saputo dal mio agente che c’era la possibilità di poter tornare a Empoli ho fatto subito l’impossibile perché si realizzasse – ammette il giovane difensore di Borgo San Lorenzo –. L’ho voluto fortemente, sono sempre più convinto di questa decisione. Posso dire che arrivo condiperché tra infortuni e momenti no gli ultimi sono stati duenon positivi. Adesso, però, ho la fortuna di aver ritrovato un ambiente che conosco, dove so come si lavora e dove so che si lavora bene. Quindi c’è tutto per fare una bella stagione".