Il punto sulle polemiche attorno ai compensi per Avengers | Doomsday

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Può una notizia come quella del ritorno di Robert Downey Jr in un film Marvel (), che pare nata per accontentare i fan esigenti di uno dei franchising cinematografici più seguiti, diventare una sorta di boomerang condi carattere giornaliero? La risposta è sì, a maggior ragione in quanto legata a uno degli attori più amati del MCU e, a oggi, anche il più pagato di Hollywood. Da giorni non c’è ora in cui non esca qualcosa in rete in merito al suo compenso per ritornare a far parte dello show antologico più gradito di sempre, e non tutte le notizie appaiono a favore. Ma perché sta accadendo tutto questo? Tentiamo di fare un po’ di luce e di mettere in evidenza i pro e i contro di qualcosa che, alla fine, può stupire ma non dovrebbe indignare più di tanto, soprattutto nell’ambito di un'industria cinematografica come quella americana.