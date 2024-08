Il Grifone torna in campo Viaggio al Viola Park

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Neppure il tempo di tirare il fiato che i biancorossi di mister Malottino nuovamente in. Oggi, inizio alle 18, Cretella e compagni saranno di scena aldover affronteranno la Primavera della Fiorentina che segue la gara amichevole di lunedì sera con la prima squadra di mister Palladino. "Una bella serata di calcio, nonostante si giocasse di lunedì e che la Fiorentina, com’era atteso, non schierasse la migliore formazione – dice il presidente Antonio Fiorini –. Tuttavia la presenza di tanti campioni della serie A ha fatto felici molti piccoli tifosi e questa è una circostanza che preme molto alla società. Dal punto di vista tecnico abbiamo retto il confronto con una compagine non soltanto di tre categorie superiore, ma anche molto più avanti nella preparazione, visto che la serie A inizia fra dieci giorni.