Il cdm indica Daria Perrotta come Ragioniera generale dello Stato | è la prima donna Giorgetti | Non viene da Bankitalia? È brava

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il consiglio dei ministri,da attese, suzione di Giancarloha designatoa capo della Ragioneria. In caso di parere positivo della Corte dei Conti, oggi capo dell’ufficio legislativostesso, sostituirà Biagio Mazzotta, accompagnato alle dimissioni qualche giorno fa offrendogli la poltrona di presidente di Fincantieri dopo che il centrodestra l’aveva individuatocapro espiatorio per mancata previsione dei reali costi del Superbonus. “Se lanon arriva dalla Corte dei conti o dalla Banca d’Italia ho compiuto un peccato mortale? Ok, ho compiuto un peccato mortale”, ha detto il ministro dell’Economia rispondendo sulle critiche del Pd che ha lamentato lo “spoil system” e chiesto di cambiare l’iter di nomina del Ragioniere. “Sic, lo dicono tutti, ho pensato dirla.