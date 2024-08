Il camper della Cgil sul lungomare | Tutelare i lavoratori del turismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il "dei Diritti"di Macerata fa tappa a Civitanova, "più risorse per scuola e sanità". Ieri pomeriggio il mezzo allestito dalla Filcamsdi Macerata si è fermato sulcentro, tra gli stabilimenti balneari Il Veneziano e Attilio, per una campagna di sensibilizzazionecittadinanza sui temi del lavoro, dei contratti nazionali, sui diritti deie per una raccolta firme sul referendum sull’autonomia differenziata. Ma anche un momento di riflessione sulle tematiche legate al lavoro nel settore dele alle problemariche che incontrano iper poter avere un contratto regolare, che riconosca i loro diritti.