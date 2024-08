Giudici trasferiti E un collegio viene soppresso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cinque magistrati in partenza e uno dei due collegi del penale che saràa settembre per la mancanza di. Lo aveva annunciato il presidente del tribunale Francesco Gratteri (nella foto), nell’aprile scorso quando era stato invitato a partecipare a un consiglio comunale straordinario sul tribunale di Prato. Il presidente Gratteri aveva fatto un appello "all’unità della politica" per risolvere una situazione difficile da gestire con questi numeri (sia per quanto riguarda i magistrati ma soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo) perché "una giustizia che funziona è un fattore di sviluppo per il territorio", aveva concluso. L’allarme è adesso realtà in quanto alla ripresa dei lavori a settembre il tribunale, per quanto riguarda il settore penale, dovrà fare i conti conin meno e con solo quattromonocratici.