Elezioni Usa Trump | Waltz è come Sanders Lui e Harris vogliono portarci al comunismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Questo è un ticket che vorrebbe vedere questo Paese diventare immediatamente comunista“. Rispolverando il più antico ed efficace tra gli spauracchi tipici della cultura politica a stelle e strisce in un’intervista telefonica a Fox and Friends, Donaldha attaccato Kamalae il suo candidato vicepresidente Tim Walz, dal tycoon descritto“un uomo molto di sinistra, praticamente uguale a Bernie“. Walz “è una versione più intelligente di”, ha aggiunto il tycoon, ma “debole sull’immigrazione e troppo concentrato sui transgender“. Per il candidato repubblicano il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro – contro il quale si era mobilitata la sinistra dem per le sue posizioni su Israele – “sarebbe stato un candidato molto più forte”, ma è stato a suo giudizio penalizzato “perché ebreo“.