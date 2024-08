Duchesca | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta un 55enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024): Uomo tenta di eludere il controllo alla vista dei militari, i poliziotti lo bloccano e lo trovano in possesso diNella notte decorsa di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio del territorio, nel transirate in vico Supportico Santi Apostoli, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di due bustine di metanfetamina, un involucro di eroina e la somma di 170 euro suddivise in banconote di vario taglio.