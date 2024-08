Canoa velocità Carlo Tacchini approda in semifinale nel C1 1000 alle Olimpiadi Eliminato Nicolae Craciun

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024), dopo aver centrato ladel C2 500 maschile assieme a Gabriele Casadei, concede il bisdi Parigi 2024 e si qualifica per il penultimo atto anche nel C1maschile della, invece, l’altro azzurro in gara,. I due azzurri, al termine delle batterie, erano stati inseriti entrambi nel secondo quarto di finale, che metteva in palio due biglietti per le semifinali per cinque pretendenti: sarebbe servita una doppietta italiana per vedere siachesuperare il turno.ha vinto in 3’49?15, restando in testa per tutta la gara, masue spsi è inserito lo spagnolo Pablo Crespo, secondo al traguardo in 3’50?24, con l’iberico che ha tenuto la posizione valida per il passaggio del turno sin dal via.