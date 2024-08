Banksy disegna il suo safari sui muri di Londra Cosa significano le tre nuove opere dello street artist n 1 al mondo – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Trein tre giorni., lopiù famoso del, è tornato con una serie di stencil in giro pertutti con animali come protagonisti. Ha iniziato lunedì 5 agosto con la pubblicazione di unache ritrae il profilo di quello che sembra uno stambecco. Martedì invece è stato il turno di due elefanti che tendono la propria proboscide all’altro. Infine, mercoledì 7 agosto ha condiviso sui suoi canali ufficiali la riproduzione di tre scimmie che si spostano appese alle proprie zampe o alla coda. Stefano Antonelli, coautore con Gianluca Marziani di una biografia del famigeratoe curatore di diverse sue mostre in Italia, all’Ansa parla di «arte a puntate».