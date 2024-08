AEW | Kota Ibushi annunciato per un match in DDT dopo 7 anni quando tornerà a Dynamite?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024), star della AEW assente da nove mesi, è statoper unin DDT Pro-Wrestling, segnando il suo ritorno alla promotion giapponesesette. L’assenza didalla AEWnon appare in un ring AEW dal 15 novembre 2023,partecipò a uno street fight su. In quell’occasione,fece squadra con Paul Wight, Kenny Omega e Chris Jericho per sconfiggere Brian Cage e la Don Callis Family. Da allora, la sua presenza nella promotion americana è stata nulla. L’ultima apparizione diin un ring risale a inizio gennaio 2024,sconfisse Naomichi Marufuji in unper la Pro-Wrestling NOAH. Tuttavia, quelsi concluse con il ricovero in ospedale di, contribuendo probabilmente alla sua prolungata assenza dalle scene.