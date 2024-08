10eLotto | in Lombardia vincite per 160mila euro I numeri da controllare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ilpremia la. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centratecomplessive per: la più alta del concorso arriva da Cunardo, in provincia di Varese, con un 9 Doppio Oro da 100mila, seguito da un 9 Oro da 50milamesso a segno a Olgiate Comasco, in provincia di Como, mentre chiude i conti regionali un 8 da 10milaindovinato a San Donato Milanese, in provincia di Milano. Ecco iestratti ieri, 6 agosto 2024, perl’eventuale vincita e l’archivio deivincenti del Superenalotto di agosto 2024. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 26,3 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 2,3 miliardi didall’inizio del 2024.