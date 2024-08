Vela Elena Berta-Bruno Festo fuori dalla medal race nel 470 misto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Niente da fare per. L’equipaggio azzurro impegnato nella classe 470dinon è riuscito a staccare il pass per ladi Parigi 2024, chiudendo le ultime due regate in programma (le restanti due sono state annullate a causa del vento insufficiente)top 10. Nello specifico il binomio tricolore si è posizionato al dodicesimo posto in occasione della prima prova (la settima complessiva), non andando poi oltre l’undicesima piazza nella seconda, terminando così con 76 punti netti, dodici in più dei 64 raccolti dai brasiliani Henrique Duarte Haddad-Isabel Swan, ultimi a qualificarsi per l’ultimo atto accomodandosi al decimo posto.