Tuffi Sarah Jodoin Di Maria | La finale era l’obiettivo Dispiaciuta per come ho saltato

(Di martedì 6 agosto 2024)diha concluso al decimo posto ladella piattaforma femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un risultato comunque positivo per l’azzurra, che avevaprimo obiettivo quello di raggiungere l’ultimo atto e poi di giocarsi il miglior piazzamento possibile. Sicuramente si poteva fare qualcosa in più dopo le prime tre rotazione positive. Purtroppo è arrivato poi un errore evidente nel doppio e mezzo indietro, che ha spento ogni possibilità di lottare per una Top-7. Alla fineDiha concluso con 301.75 di punteggio complessivo. Queste le parole dell’azzurra sui canali della federazione: “Sonoperhoperché speravo di farlo meglio ma felice di aver disputato la”.Dicommenta la sua gara: “Nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato ho sbagliato troppo. Unaolimpica però è tanta roba.