Trucco anti-sudore | il make-up a prova di caldo torrido

(Di martedì 6 agosto 2024) In estate, con le temperature e l’umidità alle stelle, uno dei principali nemici del-up è il. Se non si vogliono correre i rischi di mascheroni e sbavature e si desidera rimanere impeccabili anche sotto il solleone, la soluzione c’è ed è rappresentata dallo sweat proof-up, resistente, appunto, ale creato appositamente per durare tutto il giorno. Star Ci sono molte celebrities che non possono fare a meno di questa tipologia di. Una tra le più famose, per esempio, è Kim Kardashian, che utilizza prodotti waterproof e fisse fondotinta coprenti a lunga durata. Li adoperano anche Beyoncé e Lady Gaga, che ne hanno bisogno soprattutto per i loro concerti ad alto tasso di energia e pieni di movimento sopra e sotto il palco.