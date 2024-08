Tamberi a Parigi le sue prime parole | Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada Come sta e quando gareggerà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “Stavo meglio qualche giorno fa ma con la cura farmacologica la febbre sta scendendo: il rene non mi fa più maledue giorni fa. Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social. Gareggerò al 100%,in”. Queste ledi Gianmarcodirettamente da, la casa dei Giochi Olimpici. Atterrato nella capitale francese nella giornata di ieri – lunedì 5 agosto -, dopo essere partito con qualche ora di ritardo a causa di un calcolo renale, il portabandiera dell’Italia ha mantenuto la promessa e non mancherà al suo ultimo appuntamento olimpico in carriera.