Space Force punta ai piccoli satelliti Geo per comunicazioni militari resilienti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 agosto 2024) La USsta cercando modi agili e convenienti per migliorare le, concentrandosi su una nuova classe diGeo” che stanno emergendo sul mercato. Questiche, generalmente pesano tra i 300 e i 500 chilogrammi, offrono capacità geostazionarie a costi ridotti e tempi di sviluppo più rapidi rispetto ai tradizionaligeostazionari (Geo) da più tonnellate. Durante la recente conferenza Milsatcom Usa, Cordell DeLaPena, direttore esecutivo del programma per lepresso losystems command della, ha sottolineato l’interesse militare per questipiù compatti. DeLaPena ha dichiarato che la necessità di sistemi di comunicazione più agili espinge la ricerca verso soluzioni innovative come iGeo.