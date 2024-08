Secondo Papa Francesco i futuri sacerdoti dovrebbero leggere di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Città del Vaticano, 6 agosto 2024 – “Spesso nella noia delle vacanze, nel caldo e nella solitudine di alcuni quartieri deserti, trovare un buon libro dadiventa un’oasi che ci allontana da altre scelte che non ci fanno bene”. Lo scrive, in una lettera dedicata ai, ma anche a tutti gli “agenti pastorali” e a “qualsiasi cristiano”. La “Lettera del Santo Padre sul ruolo della letteratura nella formazione”, vergata il 17 luglio e pubblicata la scorsa domenica, il 4 agosto, è un invito da parte del pontefice a risvegliare la passione per la lettura “che ci apre nuovi spazi interiori”: “Prima della onnipresenza dei media, dei social, dei cellulari e di altri dispositivi, questa era un’esperienza frequente, e quanti l’hanno sperimentata sanno bene di cosa sto parlando – scrive il–. Non si tratta di qualcosa di superato”.