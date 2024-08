Sassuolo Vs Cittadella | le probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/25. Le due squadre sono alla loro prima uscita ufficiale con i neroverdi, che puntano all’immediato ritorno in massima serie, e i veneti che vogliono confermarsi tra le big della vadetteria.vssi giocherà venerdì 9 agosto 2024 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la dolorosa retrocessione della passata stagione, gli emiliani hanno deciso di ripartire da mister Fabio Grosso che vuole ripetere quanto fatto due anni fa, quando riportò il Frosinone in massima serie. Un’impresa non da poco, visto che l’organico non comprende i tanti big che hanno brillato in A. I veneti, dal canto loro, puntano a confermare quanto di buono fatto in questi anni di cadetteriadiverse volte ha disputato i play-off sfiorando una storica promozione.