Opposizione delusa dalle risposte | | La sanità non è di parte ma di tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’si è dettadagli interventi dei vertici della regione e dellaprovinciale, gridando al comizio e alla passerella: "I vertici regionali – ha detto Federico Scaramucci, del Pd – non hanno risposto a nessuna delle richieste che ha portato l’. Abbiamo chiesto chiarimenti su un ospedale che negli anni è peggiorato, su cosa si farà nel dettaglio per la medicina territoriale e per le carenze di personale nei reparti, ma nulla. È evidente che la Regione ha ammesso che avendo cambiato strategia ora si trova in difficoltà perché manca il personale. È ancora più grave che Gambini continui a dare responsabilità e colpe a chi c’era prima quando ormai governa da 10 anni. Lanon è dima è di".