Lyles l’uomo jet che si è preso Parigi | Con Adhd ansia e depressione sono io il campione olimpico

(Di martedì 6 agosto 2024) Noahnon è un uomo qualsiasi e non lo era nemmeno prima di vincere la medaglia d’oro dei cento metri alle Olimpiadiraccogliendo il testimonio da Jacobs. Semmai, leggendo la sua storia, è stata una catarsi, dopo tante delusioni, in attesa di raggiungere quel sogno non impossibile di fare doppietta nei 200 e, soprattutto, di battere quel 19?19 stratosferico di Usain Bolt che ancora oggi è il primato del mondo.e l’, l’e laA Tokyo, tre anni fa, quando era favorito, arrivò con la. E non vinse i 200, rimanendoci molto male. Perche Noah soffre di, come il grande Michael Phelps, e non ne fa mistero. “Soffro di, dislessia e” aveva scritto in un post. E domenica sera quei cinque millesimi che gli hanno consentito di tagliare per primo il traguardosembrati un dono compensatorio della Provvidenza.