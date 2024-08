L’Inter ora vaglia un’ipotesi radicale | mercato orientato in una direzione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)non ha ancora definito come intende concludere la finestra estiva di calcio. L’intenzione dei nerazzurri è quella di cogliere le occasioni che ilpotrebbe offrire. LA SITUAZIONE –potrebbe ancora intervenire sul, in particolare per acquistare un braccetto sinistro di piede mancino. Ma che ciò avvenga non è un fatto scontato, dato che i meneghini percepiscono di essere dotati di una certa profondità ed eterogeneità che gli consentirebbe di trovare, alno della rosa, delle soluzioni alternative in grado di assicurare la sostituzione di Carlos Augusto nel ruolo di difensore di sinistra.è alla ricerca dell’occasione: molta prudenza, nessuna fretta! LO SCENARIO – Ciò significa chenon effettuerà scelte drastiche o troppo affrettate, stante una piena consapevolezza del potenziale a sua disposizione.