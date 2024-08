Le stelle del Saturnia film festival La ’telefonata’ che vale il premio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Fra gli ospiti del "", la manifestazione cinematografica che in questi giorni ha illuminato gli schermi a, a Montemerano e a Rocchette di Fazio, c’era Barbara Ronchi. Barbara è forse l’attrice italiana che, in modo più forte e più convincente, si è imposta all’attenzione del pubblico negli ultimi anni. Ha vinto un Nastro d’argento per il"Rapito" di Marco Bellocchio, ha vinto un David di Donatello per "Settembre" di Giulia Steigerwalt. Dopo tanti anni di teatro, dal cinema Barbara è stata scoperta relativamente tardi: una sorpresa ancora più bella, nel panorama del nostro cinema. Alessandro Grande e Antonella Santarelli, direttore e presidente del "", la hanno accolta nelmaremmano. A, Barbara è stata premiata per la sua interpretazione nel"Non riattaccare" di Manfredi Lucibello.